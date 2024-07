Wer in den Sommerferien mit dem Bus zum Blieskasteler Stadtteil Wolfersheim, nach Walsheim oder nach Mandelbachtal möchte, muss auf Ruftaxen oder Pendlerbusse umsteigen. Die Buslinie 501, die von Homburg über Blieskastel nach Kleinblittersdorf (und in umgekehrter Richtung) fährt, wird während der Sommerferien nicht über Wolfersheim fahren. Stattdessen fahren die Verbindungen der Linie stündlich über die Blieskasteler Stadtteile Mimbach und Breitfurt. Wer nach Wolfersheim möchte, muss sich ein Ruftaxi nehmen. Grund ist die Baustelle der Bliesbrücke in Bliesdalheim, so die Pressestelle des Saarpfalz-Kreises.

Auch die Buslinie 504, die von Walsheim über Aßweiler nach St. Ingbert (und umgekehrt) fährt, wird nicht über Walsheim fahren. Die Linie fährt während der Sommerferien laut Saarpfalz-Kreis nur zwischen St. Ingbert und Aßweiler, und umgekehrt. Ab Aßweiler kann man über einen Pendelverkehr nach Gersheim und Walsheim über Mandelbachtal fahren. Auch in Richtung Herbitzheim und Rubenheim werden Pendelfahrten eingerichtet, die bis zum Busbahnhof in Erfweiler-Ehlingen fahren. Grund der Einschränkungen bei den Haltestellen ist eine Baustelle auf der Landstraße 108 in Erfweiler-Ehlingen.

Info

Wann genau die einzelnen Verbindungen fahren, kann man online unter saarfahrplan.de nachschauen. Ruftaxen und -busse müssen eine Stunde vorher unter der Telefonnummer 06841 1047252 bestellt werden.