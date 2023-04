Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie hatten sich so sehr darauf gefreut, die Kleinen wie die Großen. Denn bei der Feuerwehr in Mimbach hatten sie sich etwas besonders Schönes vor dem Nikolaustag überlegt: Am Freitagabend,