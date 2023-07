Im Eingang des Kindergartens St. Fronleichnam steht eine Box, in der Eltern in Erinnerung schwelgen können. Viele Ehemalige haben mittlerweile selbst Kinder in der Einrichtung. Dieses Jahr feiert der Kindergarten seinen 50. Geburtstag.

„Wir begleiten Familien über eine längere Zeit hinweg. Das verbindet“, sagt Kita-Leiterin Sarah Ringhof. Sie hat 2010 in der Einrichtung angefangen, seit September 2021 ist sie Leiterin. „Ich habe also auch meinen Weg von ganz klein bis ganz groß gemacht“, sagt sie und spielt dabei auf den Erwachsenwerdensprozess der Kinder an.

Die Homburger Kita, damals war sie noch dort untergebracht, wo heute der Blutspendedienst der Uniklinik ist, hat etwas Besonderes vorzuweisen: Es gehen nicht nur Kinder bis zum Grundschulalter dort hin, sondern auch Erst- bis Viertklässler. Der katholische Kindergarten hat auch einen Hort. Jeden Tag werden die Hortkinder nach der Schule abgeholt und in die Einrichtung gebracht. Es gibt ein Mittagessen, anschließend stehen die Hausaufgaben an. Und dann wird gespielt.

Auch Eltern schwelgen in Erinnerungen aus ihrer Zeit in der Kita

Insgesamt bietet die Kita Platz für 80 Kinder, zehn davon sind Krippenkinder, 20 davon Hortkinder im Grundschulalter. Die restlichen 50 Plätze teilen sich auf zwei altersgemischte Gruppen auf. Zum Einzugsgebiet gehört die Homburger Stadt, aber auch Kinder von außerhalb sind willkommen. Ihre Jubiläumsfeier hat der Kindergarten mit einem Wortgottesdienst am Sonntag gefeiert. Dabei waren auch ehemalige Mitarbeiter. Zudem gibt es im Vorraum eine Erinnerungsbox, darin sind alte Fotos und Zeitungsartikel. Und immer wieder kommt es vor, dass Eltern sich die Fotos anschauen und in ihren eigenen Kindheitserinnerungen schwelgen, sagt Ringhof.