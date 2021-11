Knapp 70 Mitarbeiter am Homburger Universitätsklinikum befinden sich seit Donnerstagmorgen, 4. November, in einem zweitägigen Warnstreik. Bislang soll dieser Ausstand für die Patienten und deren Angehörige noch kaum zu spüren sein.

Doch wie zu hören ist, könnte bei einer weiteren Verhärtung der Verhandlungsfronten Mitte November ein größerer Streik an der Uni folgen. Im Tarifkonflikt der Beschäftigten der Länder hatte die Gewerkschaft Verdi zum Warnstreik bis Samstagmorgen, 6. November, am Homburger Universitätsklinikum aufgerufen.

Der Warnstreik hat am Donnerstagmorgen mit der Frühschicht begonnen und soll am Samstagmorgen zum Ende der spätesten Nachtschicht abgeschlossen werden. Gewerkschaftssekretärin Lisa Summkeller sagte einen „Streik mit dem entsprechenden Augenmaß“ zu, „um Gefahren für Leib und Leben der Patientinnen und Patienten auszuschließen“. Es könne allerdings sein, dass einzelne Untersuchungs- oder Behandlungstermine abgesagt oder verschoben werden.

Patientenversorgung soll weiterhin funktionieren

Die Homburger Uni-Leitung erklärte, sie gehe von einer funktionierenden Patientenversorgung aus. Alle Notfalloperationen und notwendigen Operationen würden weiterhin durchgeführt. Man müsse nur in Ausnahmefällen von längeren Wartezeiten ausgehen. Auf Anfrage sagte Verdi-Sprecherin Birgit Beier, dass es sich bei der zweitägigen Aktion um einen „Arbeitsstreik“ handle, der noch nicht mit öffentlich sichtbaren Demonstrationen oder Kundgebungen verbunden sei.

Lisa Summkeller erläuterte, dass am vorigen Dienstag die zweite Verhandlungsrunde für die Beschäftigten der Länder in Potsdam ergebnislos geblieben sei. „Die Verhandlungskommission der Tarifgemeinschaft deutscher Länder verharrt in ihrer Blockadehaltung und sieht sich bisher nicht in der Lage, ein Angebot vorzulegen“, sagte sie.

„Dauerhaft Krankenbetten gesperrt“

Darauf, so Summkeller weiter, habe das Personal an den Unikliniken „mit Empörung, Wut und Enttäuschung“ reagiert. Denn auch in Homburg würden – auch wenn nicht gestreikt werde – „allein aufgrund des Fachkräftemangels dauerhaft Betten gesperrt“. Die Beschäftigten müssten „regelmäßig in Unterbesetzung arbeiten“.

Am Mittwoch, 3. November, hatte bereits ein Warnstreik von 40 Mitarbeitern der saarländischen Straßenmeistereien Druck auf die Arbeitgeber ausgeübt. Die Streikenden trafen sich zu einer Kundgebung in St. Wendel.