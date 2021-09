Zahlreiche Pilger aus werden vom 20. bis 26. Oktober zur Wallfahrtswoche in St. Wendel erwartet. Nach einem Jahr Pause werde es auch wieder eine Kirmes geben, kündigte die Stadtverwaltung jetzt an.

Nachdem die St. Wendeler Kirmes wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr auf eine stille Wallfahrt beschränkt war, wird es in diesem Jahr wieder ein umfangreicheres Wallfahrtsprogramm und sogar einen Vergnügungspark auf dem Festplatz in der Bosenbach geben. „Ich freue mich, dass unsere traditionelle Wendelskirmes wieder, wenn auch unter besonderen Bedingungen, stattfinden kann und die Wallfahrt zum Grab unseres Stadtheiligen Wendelin mit einem bunten Angebot auf dem Kirmesplatz ergänzt wird, das sich vor allem an Familien, Kinder und Jugendliche richtet“, sagte Bürgermeister Peter Klär.

Organisiert wird die Wallfahrtswoche von der katholischen Pfarrgemeinde St. Wendelin. Der Schrein mit den Gebeinen des heiligen Stadtpatrons Wendelin wird am Mittwoch, 20. Oktober, um 18 Uhr im Rahmen einer Eucharistiefeier enthüllt. Zu den folgenden Pilgertagen werden mehrere Gottesdienste angeboten. Zudem lädt die Gemeinde für Donnerstag, 21. Oktober, 20 Uhr, zum Festkonzert mit Chor- und Orgelmusik aus unterschiedlichen Epochen in die Wendelinus-Basilika. Am Montag, 25. Oktober, hält Ex-Minister Stefan Mörsdorf um 19 Uhr einen Festvortrag zum Thema „Der heilige Wendelin und seine Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit“. Die Wallfahrtswoche schließt am 26. Oktober, 18 Uhr, mit einem Pontifikalamt mit Weihbischof Robert Brahm und der Verhüllung des Schreins. Für alle Gottesdienste und Pilgerämter sowie für die Beiträge im Rahmenprogramm sind Voranmeldungen notwendig.

Vom 23. bis 31. Oktober findet zudem auf dem Festplatz Bosenbach in der Missionshausstraße die Wendelskirmes statt - in diesem Jahr allerdings nicht ganz so umfangreich wie üblich. Außerdem wird ein verkaufsoffener Sonntag am 24. Oktober organisiert. Der traditionelle Wendelsmarkt kann wegen der aktuell geltenden Corona-Regelungen auch in diesem Jahr nicht stattfinden.