Es sei „eine kleine, machtbesoffene Clique, der nun endlich das Handwerk gelegt werden muss“, die im Vorfeld der zum 27. März anberaumten saarländischen Landtagswahl heimlich die Landesliste der AfD zurückgezogen hat.

Bei seiner Wiederwahl als AfD-Kreisvorsitzender Saarpfalz am Sonntag, 23. Januar, in Blieskastel richtete Markus Loew aus Homburg schwere Vorwürfe gegen jene Gruppe im Landesvorstand der Partei.

Der AfD-Bundesvorstand hat den vier Saar-Funktionären vorläufig die Mitgliedschaftsrechte entzogen und ein Parteiausschlussverfahren eingeleitet. Das Quartett soll die bereits eingereichte Liste eigenmächtig bei der Landeswahlleiterin zurückgezogen haben. Nun kann die Partei bei der Landtagswahl nur mit Kreislisten, nicht aber mit einer Landes-Kandidatenliste antreten.

„Solche Machenschaften und solche Leute“

Bei der Versammlung in der Blieskasteler Bliesgau-Festhalle wurde das Homburger Stadtratsmitglied Markus Loew am Sonntag als Kreisvorsitzender wiedergewählt. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Zu den im Saal anwesenden Christoph Schaufert und René Selzer, die dem umstrittenen Quartett angehören, das die Landesliste zurückgezogen hat, sagte Loew am Rednerpult: „Für wen zum Teufel haltet ihr euch eigentlich, dass ihr den Mehrheitswillen der Mitglieder mit Füßen tretet?“ Mit „solchen Machenschaften und solchen Leuten“ wolle man „nichts zu tun haben“. Den Partei-Bundesvorstand rief Loew zu „schnellen und harten Konsequenzen“ auf. Die AfD im Saarland brauche einen „kompletten Neuanfang“.

Weitere Wahlergebnisse

Stellvertretende Kreisvorsitzende: Vanessa Haas (Homburg). Schatzmeisterin: Klaudia Jank, Schriftführerin: Helke Horlbog (beide Blieskastel). Weitere Vorstandsmitglieder: Johann Jank, Jörg Wachall, Willi Herrmann, Oskar Luckas, Justin Mitman