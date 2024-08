Priyaraj Prabha ist vom südindischen Bundesstaat Kerala nach Homburg gekommen. Sie ist eine von vielen Pflegekräften, die das Gesundheitssystem am Laufen halten. Wie sieht ihr Leben jetzt aus? Sie erzählt von ihren Herausforderungen. Denn ihr Mann und ihr achtjähriger Sohn leben über 7500 Kilometer entfernt.

Nirgends ist der Engpass in Deutschland so groß wie bei ausgebildeten Pflegekräften. Doch was bedeutet es für Menschen, die aus Ländern jenseits der EU kommen, um in der Branche