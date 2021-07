Stolz halten die Absolventen des Von-der-Leyen-Gymnasiums Blieskastel ihre Abiturzeugnisse in den Händen. Als wären die letzten beiden Jahre vor dem Erwerb der allgemeinen Hochschulreife nicht ohnehin schon hart genug, so legte Corona mit Online-, Wechsel-, Hybrid- und Distanzunterricht den Schülern manch zusätzlichen Stein in den Weg. Dennoch haben alle 53 jungen Leute, die zur Prüfung angetreten sind, ihren Abschluss geschafft.

In der barocken Schlosskirche hat das Blieskasteler Von-der-Leyen-Gymnasium seine Abiturienten des Jahrgangs 2021 verabschiedet. Aus Sicherheitsgründen wurde die Veranstaltung diesmal in drei voneinander getrennte, eigene kleine Feiern aufgespalten; separat für jeden der drei Tutorenkurse. Schulleiter Christoph Kohl zeigte sich bei der Verabschiedung darüber erleichtert, dass das Gymnasium alle Prüfungen trotz der Corona-Pandemie unter den regulären geforderten Bedingungen abnehmen konnte.

Kurs Susanne Gastauer

Marvin Collmann, Sebastian Greff, Jonathan Gutapfel, Franziska Haberer, Rafael Haumann, Katharina Hofmann, Niklas Muys, Gilda Rauch, Mareike Schunck, Lisa Stolz, Alexandra Wendel und Lars Werny (alle aus Blieskastel), Jakob Kunkel und Sofia Ulrich (Gemeinde Mandelbachtal) sowie Carina Müller und Myriel Thinnes (beide aus Gersheim).

Kurs Rena Karaoulis-Titz

Lisa Agaj, Niklas Alff, Hanna Battel, Carlo Fischer, Jason Guckert, Joscha Hurth, Anika Krause, Friederike Lang, Finn Legrum, Johannes Müller, Sophie Roh, Mia Schmidt, Victoria Schmidt, Melia Seel, Maria-Luisa Shadrin und Tim Wannemacher (alle aus Blieskastel), Liliana Brandenburger (Kleinblittersdorf), Lara Hoffknecht (Mandelbachtal) sowie Nina von Gries und Eric Weidenhof (beide aus Kirkel).

Kurs Monika Wack

Lea Baecker, Jennifer Bieg, Paula Breininger, Jillian Chini, Thore Fries, Luca Hohmann, Emily Knoerr, Janina Krebs, Lena Odendahl, Timon Püschel und Nalie Schweizer (alle aus Blieskastel), Hanna Ewald, Hannah Schneider und Ole Wack (Gersheim), Julia Gasper (Neunkirchen) sowie Lucas Pfeiffer und Kathrin-Mary Serov (beide aus dem Mandelbachtal).

Zweimal die Traumnote 1,0

Trotz aller widrigen Begleitumstände haben alle 53 Prüflinge erfolgreich ihren Abschluss gemeistert. Zwei der Absolventen ist diese Leistung sogar mit dem bestmöglichen Notendurchschnitt 1,0 gelungen.

Zuletzt hatte das Von-der-Leyen-Gymnasium mit seiner Teilnahme an der Aktion „Stadtradeln“ auf sich aufmerksam gemacht: Im Aktionszeitraum vom 6. bis 26. Juni hat das Gymnasium 12 908 Kilometer erradelt. Damit belegten die Blieskasteler bei den „Newcomern“ des Schulradelns saarlandweit den dritten Platz.