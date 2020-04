Nach wochenlangem Stillstand findet am Freitagnachmittag, 24. April, 14 bis 17 Uhr, auf dem Platz vor dem Bürgermeisteramt in Volmünster erstmals wieder ein Wochenmarkt statt. Für die Stadt Bitsch werden erste Märkte für den 2. und 6. Mai angekündigt.

Nach wie vor herrschen im benachbarten Frankreich besonders strenge Ausgangsbeschränkungen. Bürger dürfen ihre Wohnungen nur mit Passierscheinen verlassen, die ihnen einen triftigen Grund fürs Ausgehen bestätigen – etwa zur Arbeit oder zum Einkaufen. Letzteres soll im Bitscher Land jetzt vermehrt auch wieder auf Wochenmärkten möglich gemacht werden, meldet die französische Tageszeitung „Le Républicain Lorrain“.

Die zuständige Präfektur habe den Freitagsmarkt in Volmünster genehmigt, nachdem ein ähnlicher Antrag für den Nachbarort Schweyen noch abgelehnt wurde. In der Bitscher Markthalle soll ein Verkauf am 2, Mai erfolgen und auf dem Robert-Schuman-Platz unter freiem Himmel am Mittwoch, 6. Mai.