Von Freitagnachmittag, 2. Oktober, 14 Uhr, bis Montag, 5. Oktober, 5 Uhr morgens, werden in Blieskastel-Lautzkirchen die Bliesgau- und die Homburger Straße neu asphaltiert und deshalb voll gesperrt. Die Einmündung beider Straßen inbegriffen, gilt die Sperrung in der Bliesgaustraße vom Bahnübergang bis zur katholischen Kirche. Die Homburger Straße, die nach Bierbach führt, ist bis zur Edeka-Einfahrt dicht.

Nach Auskunft von Christian Altmann, Sprecher des Landesbetriebs für Straßenbau (LfS), wird übers Wochenende die Asphaltdecke abgefräst und erneuert. Umleitungen für Autos sind ab Lautzkirchen über Niederwürzbach, Aßweiler, Blieskastel, Webenheim, Schwarzenacker und Bierbach ausgeschildert – und umgekehrt. Altmann erwartet starke Verkehrsbehinderungen, obwohl bewusst am Wochenende und am Feiertag gearbeitet werde. Anwohner wurden aufgerufen, ihre Autos außerhalb des Baustellenbereichs zu parken. In den Herbstferien soll dann die Pirminiusstraße zwischen den Einmündungen Edith-Stein- und St. Ingberter Straße erneuert werden.

Busse über Webenheim und Bierbach fahren anders

Die Baustelle hat auch Auswirkungen auf den Nahverkehr. Isabell Wack von der Busgesellschaft Bliestalverkehr: „Die Linien R 14 und 507 werden ab Wörschweiler-Kreuzung über die B 423 über Einöd und Webenheim zum Busbahnhof Blieskastel umgeleitet. Ab dort werden die Linien wie gewohnt bedient.“ Während der Sperrung in Lautzkirchen fährt die Linie 501 von Homburg her ab Wörschweiler-Kreuzung über die B 423 nach Einöd und Webenheim bis Blieskastel-Freizeitzentrum, von wo die Busse über die Florianstraße zum Bahnhof Lautzkirchen fahren. Von dort aus führt die Route über die Bliesgaustraße zum Busbahnhof Blieskastel.

Isabell Wack: „Zwischen Bierbach und Wörschweiler wird ein Pendelverkehr eingerichtet. Die betroffenen Fahrgäste steigen an der Haltestelle Wörschweiler-Kreuzung zu. Die Fahrttickets von Lautzkirchen nach Homburg behalten ihre Gültigkeit über die Umleitungsstrecke Einöd und Webenheim. Ein zusätzliches Ticket für die Wabe Schwarzenacker/ Webenheim wird nicht benötigt.“

Die Buslinie 501 fährt ab Bahnhof Lautzkirchen über die Florianstraße zum Freizeitzentrum und dann über die B 423 durch Webenheim und an Einöd vorbei zur Kreuzung Wörschweiler. Von dort aus geht die Fahrt wie gewohnt nach Homburg weiter.