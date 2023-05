Am Wochenende wird in Zweibrücken und Bitsch an den kaiserlichen Besuch vor 120 Jahren erinnert. In Bitsch soll es am Sonntag sogar eine Art Volksfest zum Anlass mit kostümierten kaiserlichen Offizieren und einer alten Zweibrücker Kutsche geben.

Exakt 120 Jahre davor war Kaiser Wilhelm II. zur Eröffnung des Bitscher Bahnhofs gekommen und den Anlass wollte die lothringische Initiative Train Touristique Sarreguemines Bitche, abgekürzt T2SB, nutzen, um nicht nur den historischen Anlass nachzuspielen, sondern auch gleich auf ihr Anliegen einer Reaktivierung der Bahnstrecken im Bitscher Land aufmerksam zu machen, wie deren Vorsitzender Sonny Sadler erläutert. Mitstreiter fand Sadler unter anderem in dem Zweibrücker Werner Euskirchen von der Paneuropäischen Arbeitsgemeinschaft grenzübergreifender Eisenbahnfreunde.

Euskirchen wird als Kutscher das über 100 Jahre alte Gefährt aus dem Zweibrücker Gestüt fahren. Darsteller der Ordonnanzoffiziere fanden sich in Zweibrücken und eine professionelle Kostümtruppe aus Völklingen wird mit echten preußischen Uniformen am Bitscher Bahnhof aufmarschieren.

Kostenlos mit der Draisinenbahn fahren

Der Kaiser war damals zur Einweihung nach Bitsch gekommen, was in dem annektierten Gebiet für viel Aufregung sorgte. Von der Zitadelle seien Salutschüsse zu Ehren des deutschen Monarchen abgefeuert worden, erzählt Sadler. Das Deutsche Reich ließ zu um 1900 im gesamten Elsass-Lothringen prachtvolle neue Post- und Bahngebäude errichten, um den Herrschaftsanspruch auf die Region zu untermauern und auch die Größe des Deutschen Reiches darzustellen. Von Protest sei damals vor 120 Jahren in Bitsch nichts zu sehen gewesen, erzählt Sadler. Heute gebe es zwar noch ein paar Lothringer, die das nicht gut fänden, wenn an dieses Kapitel der Geschichte auf diese Art erinnert wird, so Sadler. Richtig Widerstand gegen das Fest habe er jedoch nicht erlebt. „Das ist unsere gemeinsame Geschichte“, meint der Lothringer.

Start ist am Samstag in Zweibrücken gegen 19.30 Uhr am Schloss, wenn die Kutsche angespannt werden soll und anschließend in einem dortigen Bistro zur „Kaiserparty“ geladen wird, wie es Euskirchen formuliert. Die Kutsche fährt am Sonntagmorgen mit einem Transporter nach Bitsch, wo ab 10 Uhr die Darsteller von Kaiser und Offizieren aufmarschieren sollen.

Der Verein T2SB betreibt am Bitscher Bahnhof noch eine Draisinenbahn, die ab 12 Uhr kostenlos genutzt werden kann. Und ab 14 Uhr soll in der heutigen Kaserne des französischen Militärs eine Ausstellung über die Bahngeschichte von Bitsch zu sehen sein. Die Bahnstrecke wurde 2011 stillgelegt. Der Verein T2SB gründete sich 2018 und versucht seitdem eine Reaktivierung der Strecke von Bitsch nach Saargemünd zu erreichen. Die könnte nach dem Vorbild des Bundenthalers von Hinterweidenthal nach Bundenthal zumindest touristisch gut genutzt werden, findet Sadler. Euskirchen denkt hier noch weiter und will eine Ringbahn von Bitsch über Saargemünd, Zweibrücken, Landau, Weißenburg, Hagenau und wieder zurück nach Bitsch in die Diskussion bringen.