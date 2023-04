Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

3:0 im Saarpokal-Halbfinale gegen den Rivalen aus Saarbrücken – ohne Zuschauer, wegen Corona. Wer am Dienstag, 18. August, trotzdem das Glück hatte, die Gala des FC Homburg im Waldstadion mitzuverfolgen, der erlebte ein echtes Be-Geisterspiel. Wenige Zeugen waren auf der Tribüne und am Stadionzaun dabei. Sie wissen, dass auch das Saar-Finale in Elversberg am Samstag, 22. August, leider ohne Zuschauer bleiben muss.

Die, die an diesem Dienstagabend reindürfen, müssen schon spätestens eine Stunde vor Anpfiff im Stadion sein. Denn nur eine Handvoll Glücklicher wird zum Saarpokal-Geisterspiel