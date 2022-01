In der Nacht von Freitag auf Samstag, 7. und 8. Januar, versuchten Unbekannte offenbar, in die Cafeteria im Weiselbergbad in Oberkirchen einzubrechen. Nach Angaben der Polizei gibt es an der Terrassentür der Cafeteria Spuren von Hebelwerkzeugen. Letztlich sei es aber nicht gelungen, die Tür zu knacken.

Um den Vorfall zu klären, bitte die zuständige Polizei in Sankt Wendel um Hinweise unter Telefon 06851 8980 oder per E-Mail an pi-wnd-wsd@polizei.slpol.de.