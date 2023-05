Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein 39 Jahre alter Mann aus Neunkirchen hat einen 23-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt. Nun sitzt der Täter wegen versuchter Tötung in Untersuchungshaft.

Der 23-Jährige sei am Donnerstagabend gegen 22 Uhr mit einer Angehörigen auf dem Heimweg gewesen. Er parkte sein Auto in der Langenstichstraße in der Nähe des Oberen Marktes. Nachdem