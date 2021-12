Die Bundesverfassungsrichterin Monika Hermanns hat sich ins Goldene Buch der Stadt St. Ingbert eingetragen. Oberbürgermeister Ulli Meyer empfing die Saarländerin, die in St. Ingbert lebt, im Rathaus, teilt die Stadtverwaltung mit. Seit 2010 ist Monika Hermanns Richterin am Bundesverfassungsgericht. Dieses ist in Deutschland das höchste Verfassungsorgan der Justiz und gleichzeitig oberster Gerichtshof auf Bundesebene. Als Hüter des Grundgesetzes kontrolliert das Verfassungsgericht die Gesetze der Politik. Gleichzeitig ist es das höchste Gremium der Rechtsprechung und kann als solches die Entscheidungen aller anderen Gerichte aufheben. Die sechzehn Bundesverfassungsrichter werden teils durch den Bundesrat, teils durch den Bundestag gewählt und vom Bundespräsidenten vereidigt. Die Amtszeit beträgt zwölf Jahre. Sie können nicht wiedergewählt werden.