Der Bierbacher Fußballverein hat für die Familie, die am 30. Januar durch einen Hausbrand ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben, gut 15 000 Euro Spenden gesammelt. Wie Otto Wagner, erster Vorsitzender des FC Bierbach, im RHEINPFALZ-Telefoninterview berichtet, hat der Verein bereits einen Tag nach der Brandkatastrophe die Spendenaktion gestartet.

„Der Mann der Familie hat zwar vor Jahren das Haus in Alschbach gekauft, er fühlt sich aber dennoch mit unserem Verein stark verbunden, weil er lange hier Fußball gespielt hat“, berichtet Wagner. „Als wir von dem Brand gehört haben, war uns sofort klar, dass wir helfen wollen“, fügt der Vereinsvorsitzende hinzu. Da die Familie schon kurz nach dem verheerenden Brand am 30. Januar zahlreiche Sachspenden angeboten bekommen habe - laut Wagner so viele, dass sie kaum noch Überblick darüber hatten - machte der Verein aus, dass er lieber Geld sammeln will.

Der FC überwies sofort 2500 Euro auf das Konto der Familie, danach beschlossen sich die Mitglieder, ein PayPal-Konto für weitere Geld-Spenden einzurichten. Laut Wagner ging das schneller als ein Girokonto bei der Bank. „Spontan gingen mehr Spenden ein, als wir uns erhofft hatten“, so Wagner. Manche Geldgeber waren dem Vorsitzenden bekannt, andere gaben anonym ihre Spende ab. Damit auch ältere Leute Geld spenden können - laut Wagner tun die es sich mit PayPal-Zahlungen schwer, da die übers Internet ablaufen - stellte der Verein zusätzlich sein Girokonto zur Verfügung. Nach rund einer Woche sind gut 15 000 Euro an Spenden zusammengekommen, die Aktion, so Wagner, soll noch diese Woche weitergehen. Neben dem Geld hat die Familie zudem von einem Vereinsmitglied ein Haus zur Zwischenunterkunft in Blickweiler gestellt bekommen. Das stand laut Wagner ohnehin leer.

Spenden