3800 Leute arbeiten bei Bosch in Homburg. Diese Zahl wird sich in zehn Jahren auf 1500 reduzieren, befürchtet Oliver Simon. Der Betriebsratschef sieht keine Zukunft für das Werk, wenn nicht in neue Technologien investiert wird. Das beschlossene Verbrenner-Aus ist aber nicht allein schuld.

Am Dienstag versammelten sich rund 2200 Arbeitnehmer in der Turnhalle in Homburg-Erbach. Das Homburger Werk war eins von insgesamt zehn Werken in Deutschland, die zeitgleich am Dienstagmittag ein Zeichen