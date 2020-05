Für das „Saarländische Oktoberfest 2020“ auf dem St. Ingberter Marktplatz soll am 15. Mai der Tische-Vorverkauf anlaufen. Mit Blick auf die Corona-Pandemie rät die saarländische Landesregierung derweil schon heute zur Absage.

„Die 13. Auflage des erfolgreichen Saarländischen Oktoberfests in St. Ingbert wird in diesem Jahr von Freitag, 25., bis Sonntag, 27. September auf dem Marktplatz vor dem Rathaus stattfinden“, kündigt die Agentur Plan-Events für den Herbst jede Menge bajuwarischen Frohsinn an. „Freitags werden auf vielfachen Wunsch die ,Würzbuam’ wieder die Bühne rocken“, heißt es. „Samstags sorgen dann die ,Partyräuber’ für ausgelassene Partylaune, und sonntags wird neben den Musikvereinen aus der Region die Formation Five-4-fun auf der Bühne stehen.“ Für den Festsonntag sei ein Heimat- und Trachtenumzug ab 11 Uhr durch die St. Ingberter Innenstadt geplant. Interessierte Vereine seien aufgerufen, sich dafür unter www.plan-events.de anzumelden.

Rückerstattung bei Absage wegen Corona

Tischreservierungen seien ab 15. Mai, Mitternacht, übers Internet unter www.oktoberfest-saarland.de möglich. „Sollte die Veranstaltung aufgrund der Corona-Situation abgesagt werden müssen, werden die Kosten der Tischreservierung zurückerstattet“, fügen die Veranstalter hinzu.

Ihre ursprüngliche Ankündigung, dass der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans das Oktoberfest mit einem Fassanstich einläuten werde, haben sie inzwischen zurückgezogen.

Das Münchner Original ist schon abgeblasen

„Zumindest bis zum 31. August“ werden im Saarland keinerlei Großveranstaltungen stattfinden können, erläutert der saarländische Regierungssprecher Alexander Zeyer auf Anfrage der RHEINPFALZ. „Ob später dann größere Veranstaltungen wie zum Beispiel Oktoberfeste ab September stattfinden können, ist derzeit nicht geregelt.“ Zeyer gibt zu bedenken, dass immerhin das traditionelle Münchner Oktoberfest bereits abgesagt wurde. Grundsätzlich vertrete die saarländische Landesregierung die Auffassung, „dass das Risiko für eine Verbreitung des Coronavirus bei solch großen Veranstaltungen zu groß ist. Aus diesem Grund empfehlen wir eine frühzeitige Absage der Veranstaltungen.“