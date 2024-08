Ortsbegehungen, Versickerungsgruben, und Gespräche mit den Anwohnern: All das möchte die Stadt in Angriff nehmen, um die Menschen in Zukunft besser vor Regenüberflutungen zu schützen.

Nachdem der St. Ingberter Stadtteil Oberwürzbach beim Unwetter am Freitag vor zwei Wochen mit etlichen Überflutungen zu kämpfen hatte, haben die Verantwortlichen nun Vorsorgemaßnahmen