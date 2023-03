Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Schlamm landete im Keller, Hochwasser in Reithallen und Pferdeboxen. Die Unwetter der letzten Zeit haben auch in Einöd ihre Spuren hinterlassen. Viele sind besorgt. Was tun? Das war Thema bei der Ortsratssitzung am Donnerstag.

In weiser Vorahnung hat Karl Schuberth vor der Ortsratssitzung am Donnerstag ein paar mehr Stühle als üblich im Saal des protestantischen Gemeindezentrums aufstellen lassen. Denn die Hochwassersituation