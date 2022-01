Nach längerer Verzögerung sollen nächste Woche die Kanalarbeiten in der Untergasse in der Homburger Innenstadt fortgesetzt werden. Die Untergasse verbindet die Fußgängerzone in der Eisenbahnstraße (rechts im Bild das ehemalige Café Maas) mit der St. Michael-Straße und dem Ilmenauer Platz. Laut Auskunft der Stadtverwaltung sollen dort zunächst einige Wochen lang der Kanal repariert und neue Hausanschlüsse gelegt werden. Anschließend werde eine Baufirma den gut 100 Meter langen Abschnitt der Untergasse neu pflastern. Die Pflasterarbeiten sollen etwa sechs Wochen andauern. Laut Rathaussprecher Jürgen Kruthoff sollen die Pflastersteine wieder verwendet werden, mit denen die Untergasse schon vor den Bauarbeiten belegt war. ghm