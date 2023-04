Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Missbrauchsaffäre am Homburger Uniklinikum (UKS) will dessen Vorstandschef und Ärztlicher Direktor Wolfgang Reith jetzt mit einem „Sieben-Punkte-Plan“ die Aufklärungsarbeit beschleunigen. Zuletzt war Reith für seine Rolle bei der Aufarbeitung kritisiert worden.

Landespolitiker im UKS-Aufsichtsrat und im Missbrauchs-Untersuchungsausschuss bemängelten vorige Woche eine „Fehleinschätzung“ des Vorstandschefs. Die Linken zogen