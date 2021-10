An den Homburger Unikliniken hat am Mittwoch, 27. Oktober, der erste Trakt im Neubau der Klinik für Strahlentherapie und Radio-Krebsmedizin seine Arbeit aufgenommen.

Dort sind nun ein moderner Computertomograph zur Bestrahlungsplanung sowie zwei neue Linearbeschleuniger in den klinischen Patientenbetrieb gegangen. Zudem wurde am Klinikum ein neues hochpräzises System zur Tumorbestrahlung installiert, das das umgebende Gewebe in höchstem Maße schonen soll. Laut Christian Rübe, Direktor der Klinik für Strahlentherapie, mache dies für die Patienten die Behandlungszeit kürzer und damit angenehmer. Damit ließen sich sogar mehrere Tumoren gleichzeitig bestrahlen.

13 Millionen Euro für die Krebsmedizin

Aktuell werde der Krebs-Schwerpunkt an den Homburger Unikliniken für acht Millionen Euro aufgerüstet. Mit dem Einbau zweier weiterer Linearbeschleuniger für fünf Millionen Euro würden in die Homburger Krebsmedizin jetzt insgesamt sogar 13 Millionen Euro investiert.