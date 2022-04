Serhat Sari ist seit 1. Mai neuer Pflegedirektor des Homburger Uniklinikums (UKS). Der aus Düsseldorf kommende Sari löst damit Wolfgang Klein ab, der die Position des Pflegedirektors seit 2016 besetzte.

Sari, so die Uniklinik, startete seine Karriere im Düsseldorfer Universitätsklinikum. Nach einer Krankenpflegeausbildung arbeitete er über mehrere Jahre in der Pflege, absolvierte nebenher mehrere Fort- und Weiterbildungen und studierte berufsbegleitend Gesundheits- und Sozialmanagement. Zuletzt war Sari verantwortlich für die pflegerische Departmentleitung der Campuskliniken Düsseldorf.

In seiner neuen Position am UKS Homburg will sich Sari vor allem den Herausforderungen des Fachkräftemangels in der Pflege widmen. Ziel: Angestellte im Betrieb halten, neue Fachkräfte einstellen und Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten fördern. Als Pflegedirektor wird Sari auch den UKS-Vorstand verstärken.