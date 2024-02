Wenn eine Krankheit selten ist, wird nicht oft über sie gesprochen. Von außen sind diese Krankheiten oft kaum wahrnehmbar. Um das zu ändern, ist am Dienstag zum Tag der Seltenen Erkrankungen ein Teil der Homburger Uniklinik angestrahlt worden.

Pink, Blau, Grün und Lila – das sind die Farben zum Tag der Seltenen Erkrankungen, der am Dienstag begangen wurde. Die Homburger Uniklinik, die an diesem Tag ein Symposium mit Vorträgen von und für Betroffene, Ärzte und Zuhörer abhielt, würdigte den Tag. Das Hörsaalgebäude des Universitätsklinikums des Saarlandes (UKS), wie die Uni offiziell bezeichnet wird, erstrahlte in einigen Farben des Tages.

Die Uniklinik betreibt auch ein eigenes Zentrum für Seltene Erkrankungen. Es fungiert als Schnittstelle zwischen den Erkrankten und den jeweiligen Zentren. Denn nicht jedes Zentrum kann Experte bei allen insgesamt 8000 Seltenen Erkrankungen sein. Deshalb dienst das Homburger Zentrum als Anlaufstelle. Da es eng mit den übrigen 35 Zentren vernetzt ist, leitet es die Patienten dahin weiter, wo sie am besten behandelt werden können.

Wann spricht man überhaupt von einer Seltenen Erkrankung? Wenn nicht mehr als fünf von 10.000 Menschen an ihr leiden, wird sie als selten eingestuft. So wenig, wie sich das anhört, ist das in der Summe allerdings gar nicht: Nimmt man alle Seltenen Erkrankungen zusammen, leiden vier Millionen Menschen in Deutschland an einer.