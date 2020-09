Homburg. Die Polizei in Homburg sucht Zeugen, die beobachtet haben, wie ein Dieb am Homburger Bahnhofsvorplatz einen Taxifahrer bestohlen hat. Wie die Polizei gestern mitteilte, kam es bereits am Mittwoch vergangener Woche gegen 3.40 Uhr zu dem Vorfall. Unter dem Vorwand, Geld wechseln zu wollen, veranlasste der Täter den Taxifahrern seinen Geldbeutel herauszunehmen. Diesen Moment nutzte der Täter aus, entriss dem 61-Jährigen den Geldbeutel mit den Tageseinnahmen und flüchtete mit der Beute in Richtung Robert-Bosch-Straße. Der Dieb wird auf 25 Jahre geschätzt. Er war etwa 1,85 Meter groß und trug eine graue Kapuzenjacke und eine dunkle Jogginghose. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06841 1060 entgegen.