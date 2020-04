Laut Polizei in letzter Sekunde konnte ein 37 Jahre alter Mountainbikefahrer an Karfreitag auf einer Abfahrt am Bosenberg einer Falle ausweichen, die ein Unbekannter gestellt hatte. Wie die Beamten mitteilten, war auf einer Rampe der Kopf einer Gartenharke so ausgelegt worden, dass beim Überfahren der Reifen des Rades geplatzt wäre. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Der östlich von St. Wendel gelegene Bosenberg bietet weltcuptaugliche Mountainbike-Strecken, er ist auch Schauplatz von internationalen Wettkämpfen.