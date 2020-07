Die Polizei in Homburg sucht nach Umweltsündern, die zwischen dem 2. und 6. Juli mehrere Eternitplatten auf einem Waldweg zwischen Höchen und der Landesgrenze abgelegt haben. Die rotbraunen Platten enthalten giftiges Asbest. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg unter Telefon 06841 1060 in Verbindung zu setzen.