Unbekannte haben sich am keltischen Ringwall in Otzenhausen zu schaffen gemacht. An dem Kulturdenkmal seien im Bereich der Königstreppe Steine herausgenommen worden, berichtete die Polizei in St. Wendel.

Mitarbeiter der Europäischen Akademie in Otzenhausen haben die Beschädigungen am Kulturdenkmal schon vor knapp vier Wochen festgestellt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Durch Herausnahme von Steinbrocken sei in dem Ringwall ein größeres Loch entstanden. Zudem hätten die Unbekannten mit den Steinen eine Art Mauer erstellt. „Die Veränderungen werden von den Verantwortlichen als Zerstörung von Denkmalsubstanz eingestuft“, erläuterte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Aufgrund der umfangreichen Veränderungen geht die Polizei nicht davon aus, dass die Beschädigungen von Kindern begangen wurden. Die Steinbrocken seien recht groß und schwer. Auch hätten die Veränderungen am Ringwall wohl längere Zeit in Anspruch genommen. Daher hofft die Polizei, dass Zeugen etwas beobachtet haben und Angaben machen können.