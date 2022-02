Seit Monaten wandert eine Straßenbaustelle von Neunkirchen bis Limbach. Nachdem die Ortsdurchfahrten von Furpach sowie Preußisch- und Bayrisch-Kohlhof erneuert wurden, ist jetzt die Straße zwischen Bayrisch-Kohlhof und Limbach gesperrt.

Voraussichtlich noch bis April führt die Umleitung von Bayrisch- und Preußisch-Kohlhof über Niederbexbach und Altstadt nach Limbach und umgekehrt. Im August 2021 war die Wanderbaustelle am Neunkircher Verkehrskreisel in der Zweibrücker Straße in Angriff genommen worden – an der Abzweigung nach Kirkel beziehungsweise zum Media-Markt/Kaufhof und zum Hofgut Menschenhaus. Seither wurde die L114 in Etappen am Schwimmbad „Lakai“ vorbei durch Furpach sowie Preußisch- und Bayrisch-Kohlhof erneuert.

„Schwierigkeiten im Bauablauf“

Seit 25. Oktober lässt der saarländische Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) nun die Fahrbahn mitsamt der Geh- und Radwege an der L 114 zwischen Bayrisch-Kohlhof und dem Limbacher Ortseingang sanieren. Nach Auskunft des LfS komme man nicht umhin, auch diesen Bauabschnitt „aus verkehrssicherungstechnischen Gründen unter Vollsperrung der Fahrbahn“ zu organisieren. Zuletzt hätten sich „Schwierigkeiten im Bauablauf“ ergeben, etwa Nachschubprobleme wegen ausbleibender Materiallieferungen. Auch der Untergrund der Straße sowie das Wetter hätten Schwierigkeiten bereitet. Daher müsse die Vollsperrung vorerst bestehen bleiben. Nach einer kurzen Winterpause würden die Bauarbeiten jetzt fortgesetzt.

Je nach Witterung, so hieß es zuletzt, werde sich die Bauzeit zwischen Kohlhof und Limbach bis Ende März oder Mitte April verlängern.