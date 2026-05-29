Die A6 ab St. Ingbert-Mitte in Richtung Saarbrücken ist gesperrt. Grund ist ein umgestürzter Lastwagen.

[aktualisiert 13.22 Uhr] Ein umgestürzter Lastwagen mit Gipsabfällen liegt quer über beiden Spuren der A6 und blockiert seit Freitagvormittag die Autobahn zwischen St. Ingbert und der Auffahrt Saarbrücken-Fechingen. Alle Spuren der Autobahn ab St. Ingbert-Mitte in Richtung Saarbrücken sind noch gesperrt. Die Gegenspur ist einspurig befahrbar. Es hätten sich lange Rückstaus in beiden Richtungen gebildet. Der Unfall ist in der Nähe der Fechinger Talbrücke passiert. Der Verkehr wird ab St. Ingbert abgeleitet. Der Lastwagen sei laut Polizei um 10.30 Uhr gegen die Mittelleitplanke geprallt und dann umgekippt; laut Polizei war ein Reifen geplatzt. Verletzt worden seien weder der Lkw-Fahrer noch andere Verkehrsteilnehmer. Der Schutt, mit dem der Laster beladen war, habe sich über die Straße verteilt. Auch Betriebsstoffe seien ausgelaufen. Die Aufräumarbeiten auf der Autobahn laufen.