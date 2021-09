Beim Blieskasteler Straßenbau-Großprojekt „Umgehungsstraße Altstadtrand Ost“ geht es sichtlich voran. In einigen Wochen soll ein wichtiges Stück dieses Verkehrsweges fertiggestellt werden – zwischen den beiden neuen Kreiseln vor dem Rathaus und in der Florianstraße. Die Querverbindung zur Bliesgaustraße folgt anschließend bis Ende November.

Nähert man sich von Webenheim her kommend über die Bliesbrücke der Blieskasteler Innenstadt, sind die umfangreichen Bauarbeiten an der künftigen Altstadt-Umgehungsstraße Ost nicht mehr zu übersehen. Inzwischen haben sich die Bautrupps an den Kreisel mit dem historischen Stadttor herangearbeitet. Wie Uwe Brengel vom Hauptamt erläutert, sollen dieser Streckenabschnitt und die Kreiselanbindung nun „in absehbarerer Zeit“ fertiggestellt werden. Die Bauleitung habe mitgeteilt, dass man mehrere Bauphasen habe zusammenfassen können. „Somit kann dieser Teilbereich hier schneller abgeschlossen werden“, so Brengel.

Für die Kalenderwoche 41, die am 11. Oktober beginnt, sei vorgesehen, „dass nach Beendung der Untergrund- die eigentlichen Asphaltarbeiten erfolgen“, erklärt Uwe Brengel. „Der Anschluss an den Kreisel am Rathaus II dürfte dann – nach vorübergehender Ampelschaltung – etwa eine Woche später fertiggestellt sein.“ Das Rathaus II ist das barocke Gebäude am Stadteingang, das früher als Finanzamt genutzt wurde.

Am 18. Oktober soll nächste Etappe erreicht sein

Wenn das neue Straßenstück fertig gebaut ist, wird es aber noch nicht komplett für den Verkehr freigegeben. „Voraussichtlich etwa ab dem 18. Oktober kann es zunächst vom Kreisel am Rathaus ausgehend über den neu gebauten Kreisel in der Florianstraße weiter in Richtung der Einkaufsmärkte befahren werden“, berichtet Uwe Brengel. Die Ausfahrt hoch zur Bliesgaustraße bleibt weiterhin gesperrt, denn diese Straßenführung müsse erst noch erstellt werden. Damit werde nach dem jetzigen Stand der Planung für Ende November zu rechnen sein. Brengel: „Mit der Teilfreigabe der Straße zwischen den Kreiseln wird die bisherige Straßenführung vorbei am Rathaus III (Haus des Bürgers) im Bereich des Tivoli-Hauses gesperrt.“ Die Ausweichparkplätze, die neben den Stadtwerken angelegt wurden, fallen dann weg. Neue Stellplätze wurden am Netto-Markt in der Florianstraße angelegt.

Der oben links abgehende Teilbereich der Bliesgaustraße führt künftig von den Stadtwerken her als Einbahnstraße am Haus des Bürgers vorbei zurück in die Stadt. Entlang der Fahrbahn sollen noch einige weitere Stellplätze entstehen. Für den Abschluss seien noch kleinere Nacharbeiten geplant, etwa beim Bau von Geh- und Zuwegen.