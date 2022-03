In Homburg sind aktuell 29 Flüchtige aus der Ukraine untergebracht. Die Stadt koordiniert Sachspenden und Unterkünfte. Um sprachliche Hürden zu überwinden, werden ehrenamtliche Dolmetscher gesucht.

„Zur Hilfe für Flüchtlinge vor dem Krieg in der Ukraine gehört neben der Sammlung von Hilfsgütern und die Bereitstellung von Unterkünften und auch die Suche nach Menschen, die ehrenamtlich bereit sind, als Übersetzerinnen und Übersetzer zu agieren“, sagt Jürgen Kruthoff, Sprecher der Stadt Homburg. Besonders gesucht sind Menschen, die der ukrainischen, russischen und der polnischen Sprache mächtig sind. Diese Personen können helfen, sprachliche Hürden bei Alltagsangelegenheiten zu überwinden. Es gehe nicht um amtliche Belange, für die vereidigte Übersetzer notwendig sind. Vielmehr wären ehrenamtlich Dolmetschende bei Fragen der Unterkunft, der allgemeinen Hilfeleistung und Betreuung der Flüchtlinge gefragt.

Für Sachspenden richtet die Stadt Homburg im derzeit ungenutzten Musikpark an der Entenmühlstraße eine Annahmestelle für Hilfsgüter ein, die vom Malteser Hilfsdienst betreut wird. Da voraussichtlich auch in Homburg weitere Unterkünfte benötigt werden, können diese Angebote bei der Stadt angemeldet werden. In der Regel werden Flüchtlinge vom Land zugewiesen, manche kommen auch privat. Die Stadt erwarte, bald noch deutlich mehr Flüchtige untergebracht werden müssen.

Info:

Als Ansprechpartnerinnen für Hilfs- und Spendenwillige stehen bei der Homburger Stadtverwaltung bereit:

Jessica Jung, Telefon 06841-101108

E-Mail: jessica.jung@homburg.de

Astrid Kaufmann, Telefon 06841-101109

E-Mail: astrid.kaufmann@homburg.de

Anette Weidler, Telefon 06841-101118

E-Mail: anette.weidler@homburg.de

Wer in Homburg Wohnraum für Flüchtige zur Verfügung stellen möchte, kann sein Angebot über die Internetseite saarland-hilfe.de in ein Formular eintragen.