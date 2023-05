Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn am 26. September der nächste Bundestag gewählt wird, geben die Einwohner von Wörschweiler ihre Stimmen in der Sporthalle des Fußballvereins TuS Wörschweiler-Schwarzenacker ab. Dort traf sich nun auch der Ortsrat am Montagabend, 21. Juni, erstmals zu einer Sitzung. Dies wird er bis auf Weiteres auch künftig so halten.

Der bisherige Sitzungssaal im alten Bürgermeisteramt in der Dorfmitte dient seit einigen Monaten als Umkleideraum für die örtliche Feuerwehr. Im daran angrenzenden Feuerwehr-Schulungsraum