Das Abbundzentrum von HSP Holzbau im Gewerbegebiet ist in der vergangenen Woche abgebrannt. Am Montagmittag war eine Lösung für die Kunden und Mitarbeiter gefunden: „Wir haben eine Produktionsstätte angemietet“, sagt Gesellschafter Jan Metzger. „Es geht weiter.“

Es war die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, als die Maschinen und die Werkstatt am Standort In der Au 1a in Flammen aufgingen. Auch einige der Firmenfahrzeuge waren in der Halle untergestellt.