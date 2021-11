Im Saarland übersteigt die Corona-Inzidenz die Marke 400. Landesweit wurden am 25. November 888 neue Fälle gemeldet. Ein schwer kranker Covid-Patient aus Baden-Württemberg wurde in die Homburger Unikliniken verlegt.

Die höchste Inzidenz im Saarland verzeichnete an diesem Donnerstag der Landkreis Saarlouis mit der Zahl 509. Die Landes-Inzidenz beträgt inzwischen 427. Der Saarpfalz-Kreis meldet den Wert 397, der Kreis Neunkirchen 319 und der Kreis St. Wendel 281.

Wie das Saarbrücker Innenministerium am 25. November auf Anfrage bestätigte, wurden inzwischen zwei Corona-Intensivpatienten aus Baden-Württemberg in die Homburger Unikliniken beziehungsweise auf das Saarbrücker Winterberg-Klinikum verlegt.

Drei Impfzentren gehen in Betrieb

Am Montag, 29. November, nimmt das Saarland seine beiden Impfzentren im ehemaligen Praktiker-Baumarkt Neunkirchen und in Saarlouis wieder in Betrieb. Hinzu kommt ein neues Impfzentrum in Wadern-Büschfeld. Impfen lassen kann man sich dort nur mit Termin. Diese kann man ab Freitag, 26. November, 10 Uhr, auf www.impfen-saarland.de und unter Telefon 0681 5014422 buchen. Das derzeit noch geschlossene Impfzentrum auf dem alten Saarbrücker Messegelände soll im Januar wieder in Betrieb gehen, jedoch in kleinerem Maßstab als früher.