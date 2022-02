Nach dem Mord an zwei Polizisten aus dem Saarland herrscht Fassungslosigkeit im ganzen Land. In Homburg, der Heimat der 24-jährigen Polizistin, ist die Trauer groß. Um den Gefühlen Ausdruck zu verleihen, legt die Stadtverwaltung ein Kondolenzbuch aus.

„Wir verlieren eine junge Homburgerin, die noch viele Pläne und Ziele in ihrem Leben hatte und die ihre Familie und Freunde zurücklässt. Es lässt einem das Herz zerspringen, wenn man daran denken muss, wie und warum die junge Polizistin und der junge Polizist im Einsatz für unsere Sicherheit getötet wurden. Den Familien und Freunden gilt in diesen Stunden unser tiefes Mitgefühl und unsere Anteilnahme“, sagt Bundestagsabgeordneter Esra Limbacher.

Um den Menschen aus der Saarpfalz die Möglichkeit zu geben, ihre Anteilnahme und Trauer zum Ausdruck zu bringen, bietet die Stadtverwaltung Homburg gemeinsam mit Limbacher nach Absprache mit der Familie der 24-jährigen Polizistin an, sich in ein Kondolenzbuch einzutragen.

Dass Kondolenzbuch liegt am kommenden Dienstag und Mittwoch, 8. und 9. Februar von im Erdgeschoss des Alten Rathaus in Homburg am Marktplatz im Bistro 1680 aus. Der Eintrag ist am Dienstag von 10 bis 13 Uhr und am Mittwoch von 15 bis 19 Uhr möglich, teilt die Stadtverwaltung mit. Für den Zugang zum Kondolenzbuch reicht das Tragen einer FFP2-Maske.

Am Freitag um 10 Uhr läuteten die Glocken zu Ehren der beiden ermordeten Polizisten. Zugleich hielten die Menschen im Saarland mit ihrem Alltag inne und gedachten den Toten in einer Schweigeminute.

