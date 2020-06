Der schwere Unfall eines Traktorfahrers bei Nanzdietschweiler (Kreis Kusel) zwang Polizei und Rettungsdienste am Freitagabend, 5. Juni, zu einem Großeinsatz. Laut Polizei war der 52-Jährige bei der Feldarbeit, als er auf abschüssigem Gelände die Kontrolle über seinen Schlepper verlor. Der Traktor zog eine 800 Meter quer durch Unterholz, Bäume und Hecken, ehe er in Verlängerung der Kirchstraße zum Stehen kam. Die Feuerwehr fand den schwerverletzten Fahrer in einer Hecke in 200 Metern Entfernung. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen vom Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus ausgeflogen.