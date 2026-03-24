Rein in die Zeitmaschine – und ab in die Zukunft. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt kommt mit seiner Show nach St. Ingbert. Es ist die einzige Show in der Region.

Wird es irgendwann Weltraum-Hotels geben? Oder Forschungsstationen auf dem Mond oder auf dem Mars? Das sind Fragen, die die Raumfahrtshow am kommenden Dienstag und Mittwoch beantworten möchte. Aber nicht nur Wissen können sich die Kinder bei der rund 90-minütigen Darbietung unter dem Titel „Eine Zeitreise in die Zukunft“ in der St. Ingberter Stadthalle aneignen. Neben spannenden Fragen rund um die Raumfahrt behandelt die Präsentation auch andere Themen und Projekte aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) – von den Flugzeugen der nächsten Generation bis zur Verkehrs- und Energieforschung. Fünf Shows gibt es in St. Ingbert.

In der Show erwartet das Publikum eine Mischung aus Wissenschaft und Unterhaltung. Das DLR-Team zeigt unter anderem verblüffende Experimente wie „Seifenblasen im Weltall“ oder eine Reise mit der „Zeitmaschine Holly“. Die zentrale Frage lautet: Wie sieht die Welt von morgen aus und welche Rolle spielt die Forschung von heute? Mit anschaulichen Experimenten, Bildern aus der Raumfahrt und interaktiven Elementen wird gezeigt, wie Forschung unseren Alltag prägt und welche Technologien unsere Zukunft verändern könnten.

Mitmachen beim Training für den Flug ins All

Die Zuschauer können auch selbst bei Experimenten mithelfen und zum Beispiel alle beim Training für den Flug ins All mitmachen. Auch spektakulär soll es werden. Mal schweben riesige Nebelringe quer durch den Saal über die Köpfe des Publikums hinweg. Hula-Hoop-Reifen oder ein Ballon in Form eines Einhorns, die zum Einsatz kommen, sollen für witzige Momente sorgen. Denn das Motto des DLR ist: „Lernen soll Spaß machen.“

Dass die Show nach St. Ingbert kommt, sei „eine sehr große Ehre“, betonen die Organisatoren im Gespräch mit der RHEINPFALZ vor Ort. Der Standort wurde bewusst ausgewählt: Der MINT-Campus der Stadt (MINT steht für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) biete ideale Voraussetzungen, und auch die Verkehrsanbindung sei sehr gut. Besucher profitieren zudem von kostenlosen Parkplätzen in der Umgebung.

Fünf Shows in St. Ingbert

Es gibt vier Schulveranstaltungen für Schüler der Klassenstufen 4 bis 6 am Dienstag und Mittwoch, 31. März und 1. April, und eine öffentliche Show am Dienstagnachmittag, für die man sich anmelden muss. Die Nachfrage ist laut Stadt hoch; es seien noch wenige Restplätze verfügbar. Zu jeder Show können bis zu 800 Leute kommen. Damit wird die Organisation zu einer echten Herausforderung: „Das ist eine große Organisationsfrage“, erklären die Verantwortlichen von der St. Ingberter Stadt-Pressestelle. Viele Abstimmungen zwischen Stadt, Schulen und dem DLR seien notwendig gewesen.

Für Schulklassen aus dem Saarland wurde ein besonderes Konzept entwickelt: Für einige Gruppen übernimmt das DLR sogar die Anfahrtskosten, insbesondere für Schulen aus sozial schwächeren Regionen. Die Kosten vor Ort trägt die Stadt St. Ingbert, unterstützt vom MINT-Campus.

DLR: „Wollen Wissenschaft nahbar machen“

Organisiert wird die Veranstaltung von der Stabsstelle Kommunikation des DLR. Ihr Ziel ist es, Wissenschaft verständlich und greifbar zu machen. „Wir wollen Wissenschaft nahbar machen und Menschen dafür begeistern“, erklären die Veranstalter. Besonders Kinder sollen erleben, dass Forschung spannend ist – und dass Themen wie Raumfahrt wichtige Zukunftsbereiche sind.

Mit der Veranstaltung reiht sich St. Ingbert in eine kleine Gruppe von Städten ein, die diese Show ausrichten. Auch Erfurt und Berlin gehören zu den Stationen. Für viele Kinder könnte der Besuch der Wissenschaftsshow der erste Schritt in Richtung einer Zukunft in Forschung, Technik oder Raumfahrt sein, sagen die Organisatoren in St. Ingbert.

Infos

Die Raumfahrtshow des DLR „Eine Zeitreise in die Zukunft“ in der St. Ingberter Stadthalle bietet eine öffentliche Veranstaltung am Dienstag, 31. März um 16.30 Uhr. Die Schulveranstaltungen finden jeweils am Dienstag zwischen 9 und 10.30, von 11.30 bis 13 Uhr und am Mittwoch, 1. April, von 9 bis 10.30 und wieder von 11.30 bis 13 Uhr statt.