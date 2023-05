Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein tragischer Vorfall ereignete sich am Montagabend im Völklinger Stadtteil Luisenthal. Kurz nach 18 Uhr kletterte am Bahnhof auf dem Bahnsteig zu Gleis 1 und 2 ein Jugendlicher auf einen Strommast und starb an einem Stromschlag.

Ob er wegen einer Mutprobe kletterte oder aus Übermut und Leichtsinn, wird derzeit von der Polizei noch ermittelt. Jedenfalls kam der junge Mann der Oberleitung zu nahe. Um einen Stromschlag zu bekommen,