Der Homburger Virologe Jürgen Rissland, Corona-Experte an den Unikliniken, soll im „Kompetenzteam“ des saarländischen Ministerpräsidenten und CDU-Spitzenkandidaten Tobias Hans im Vorfeld der Landtagswahl das Ressort Gesundheit repräsentieren.

Die Wirtschaft im Saarland müsse sich gravierenden Veränderungen bei Saarwirtschaft auf Digitalisierung, Automatisierung und Elektromobilität stellen, meinte Hans gestern bei der Vorstellung seines „Kompetenzteams“. Diese Truppe sei nicht als Schattenkabinett für eine künftige CDU-geführte Landesregierung gemeint, sondern bestehe aus erfahrenen Fachleuten, die in ihrer Arbeit anerkannt seien. Am 27. März wird im Saarland ein neuer Landtag gewählt.

Seit 2011 ist Jürgen Rissland als Leitender Oberarzt und ständiger Vertreter der Institutsdirektorin am Institut für Virologie am Universitätsklinikum des Saarlandes tätig. In den Medien ist er als Corona-Fachmann häufig als Corona-Experte zu Gast und berät in dieser Eigenschaft auch die Landesregierung.

„Kompetenzteam“ der Saar-CDU

Gesundheit: Jürgen Rissland (Virologe am Uniklinikum Homburg)

Sicherheit und Heimat: Udo Recktenwald (Landrat Kreis St. Wendel)

Wirtschaft: Peter Strobel (Saarbrücken/Saar-Finanzminister)

Soziales und Tourismus: Daniela Schlegel-Friedrich (Landrätin Kreis Merzig-Wadern)

Bildung und Arbeitswelt von morgen: Julia Knopf (Didaktik-Professorin an der Uni Saarbrücken)

Klimaschutz und Nachhaltigkeit: Maximilian Jungmann (Quierschied-Fischbach/Klimafachmann)

Finanzen: Anja Wagner-Scheid (Dudweiler/Finanzstaatssekretärin)

Europa, Justiz und Wissenschaft: Roland Theis (Ottweiler/Justizstaatssekretär)