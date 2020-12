Der Saarbrücker Zoo hat seinen Kalender für das Jahr 2021 mit dem Titel „Charakterköpfe“ veröffentlicht. Der Monats-Bildkalender wartet mit einer Serie an sehenswerten Tierporträts aus dem Zoo der saarländischen Landeshauptstadt auf. Erhältlich ist er für zehn Euro an der Kasse am Eingang. Die ausdrucksstarken Tierfotos stammen von den Zoopädagoginnen Sandra Schick und Rebecca Forster sowie von Ronald Henss, einem regelmäßigen Besucher des Tierparks. Der Erlös kommt dem Saarbrücker Zoo zugute. Weitere Informationen findet man im Internet auf der Webseite des Zoos unter der Adresse www.zoo.saarbruecken.de.