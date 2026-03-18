Einige Saar-Tierheime stoßen an ihre Grenzen: Es gibt zu viele herrenlose Katzen. Wir haben über die Gründe gesprochen – und darüber, wie die Lage in Zweibrücken ist.

Viele Tierheime im Saarland, wie etwa das Ria-Nickel-Tierheim in Homburg, hatten in der Vergangenheit mit Problemen zu kämpfen. Das Homburger Tierheim verfügte im vorigen Jahr einen Aufnahmestopp für Katzen. Nun steht das Katzenhaus im St. Ingberter Stadtteil Oberwürzbach vor einem Mieze-Problem: Aktuell „stoßen wir an unsere Kapazitätsgrenzen“, sagt Sandra Kapella, Vorsitzende des Vereins Katzenfreunde Wadgassen, der das Katzenhaus betreibt.

Einen Aufnahmestopp gebe es jedoch nicht. Es könne aber sein, dass Katzenhalter, die ihr Tier im Katzenhaus unterbringen möchten, mit Wartezeiten rechnen müssen. „Für Fundtiere halten wir selbstverständlich weiterhin entsprechende Kapazitäten vor“, betont Kapella. Der Verein hatte das Katzenhaus im Jahr 2001 aufgebaut, nachdem ein Mitglied dem Verein ihr Einfamilienhaus in Oberwürzbach vererbt hatte.

Aufnahmestopp in Saarbrücker Tierheim

Dass im Katzenhaus gerade so viele Tiere aufgenommen werden müssen, hat laut Sandra Kapella mehrere Gründe: Das Saarbrücker Bertha Bruch Tierheim hat seit Beginn des Jahres einen Aufnahmestopp verfügt, weil man sich auf keinen neuen Tierbetreuungsvertrag einigen konnte. Der Vertrag läuft über den Regionalverband und bestand bis Ende 2025 mit den Städten und Gemeinden. Seit 1. Januar müssen Fundtiere beim Ordnungsamt abgegeben werden, sagt das Saarbrücker Tierheim. Viele der Katzen, die sonst das Bertha Bruch Tierheim aufgenommen hatte, haben nun ein vorübergehendes Zuhause im Katzenhaus Oberwürzbach gefunden.

Man beobachte aber auch „insgesamt einen Anstieg herrenloser Katzen“, sagt Kapella. „Dies hängt nach unserer Einschätzung auch mit gestiegenen Tierarztkosten zusammen. Selbst Routineeingriffe wie eine Kastration können mittlerweile über 300 Euro kosten. Die Kastration ist jedoch entscheidend, um eine unkontrollierte Vermehrung zu verhindern. Leider wird dieser Verantwortung nicht von allen Katzenhaltern ausreichend nachgekommen.“

Noch relativ entspannte Lage in Homburg und Zweibrücken

Im Homburger Ria-Nickel-Tierheim ist die Lage noch relativ entspannt, sagt eine Mitarbeiterin. Etwa 30 Katzen seien momentan im Tierheim. „Wenn wir 50 Katzen da haben, ist es schon ziemlich voll.“ Aber: Noch heute merke man die Folgen von vor sechs Jahren. Während der Corona-Zeit hätten sich viele Tiere angeschafft und in den Jahren danach gemerkt, dass Geld und Zeit vielleicht doch nicht reichen. Auch bei älteren Katzenhaltern könne es vorkommen, dass nach deren Tod gar nicht bekannt war, dass sie eine Katze hatten. Auch sie hält die vielen unkastrierten Katzen, die sich draußen vermehren können, für ein Problem. Denn Katzen könnten bis zu drei Mal pro Jahr werfen. Ihr Ratschlag: Jeder solle sich der Verantwortung gegenüber den Tieren bewusst sein, bevor man sie sich anschafft.

Das Zweibrücker Tierheim im Ernstweiler Tal nimmt auch Katzen von Tierheimen an, die an ihre Grenzen stoßen. Momentan haben sie aber nur Katzen aus der Zweibrücker Gegend, sagt Nina Buttler. „Also alles Pfälzer.“ Die Leiterin verrät, dass momentan 20 Katzen im Tierheim leben. Viele seien gerade in der Quarantäne- und Krankenstation, wo jedes Tier einzeln sein muss. Fundtiere, bei denen der Gesundheitszustand nicht bekannt ist, müssen zum Schutz der anderen in die Quarantänestation. Weil sich auch nicht alle Katzen untereinander verstehen, „müssen wir ein bisschen die Kapazitäten runterdrosseln, weil wir die Katzen nicht zusammenstecken können“. Platz sei aber noch vorhanden.