Das Ria-Nickel-Tierheim in Homburg erhält 100.000 Euro Unterstützung von der Stadt. Dieser Betrag ist im Haushalt eingestellt. Bürgermeister Forster hat nun einen symbolischen Scheck übergeben.

Die Situation des Tierheims ist ein „Fass ohne Boden“, sagt die Homburger Tierschutzvereinchefin Carmen Horn. Es fehle überall – auch am Geld, das für Neubauten und Sanierungen gebraucht werde. Auch für den Neubau eines Hundehauses sei nicht genug Geld da. Die 100.000 Euro, die der Stadtrat letzten Sommer beschlossen hatte, sollen nun ins neue Hundehaus fließen.

„Hier im Tierheim muss sich etwas verändern, Sie müssen in der Tat investieren, dabei sind Rat und Verwaltung unserer Stadt an Ihrer Seite“, sagte Forster. Horn würdigte auch „den sehr persönlichen Einsatz“ Forsters in der Frage der Tierheim-Finanzierung. Forster und viele Ratsmitglieder hatten sich seit Anfang letzten Jahres dafür stark gemacht, das Tierheim mit einem Euro pro Einwohner zu unterstützen. Vorher hatte dieser Pro-Kopf-Beitrag bei 40 Cent gelegen.