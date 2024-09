Er hat neun Charity-Aktionen am Start und möchte kranken und armutsbetroffenen Kindern helfen. An seinem 60. Geburtstag am Donnerstag kann Thomas Höchst sich aber auch mal selbst feiern. Zu seinem Geburtstag hat er einen besonderen Wunsch.

Am 12. September feiert Thomas Höchst seinen 60. Geburtstag. Der Direktor der Integrierten Gesamtschule Contwig