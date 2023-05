Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 27. Mai wurde die Stiftung Abtei Tholey gegründet, am 2. Juni hat sie ihre Arbeit aufgenommen. Die Stiftung betreibt die touristische Erschließung der Klosteranlage in Tholey, die seit 2008 von Grund auf saniert und renoviert wird. Die Anlage soll im September wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Die Stiftung in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) ist eine Tochter des Vereins Benediktinerabtei Tholey. Zum Geschäftsführer wurde Thorsten Klein