An der Gemeinschaftsschule Freisen, die auch von zahlreichen Kindern aus dem Kreis Kusel besucht wird, ist am Donnerstag ein Corona-Testzentrum in Betrieb gegangen. Knapp 20 Freiwillige unterzogen sich einem ersten Antigen-Schnelltest.

Es handelte sich zunächst um einen Probelauf, berichtete Schulleiter Marc André Müller. Zwei Arztpraxen trügen mit ihrer Unterstützung dazu bei, den Schulbetrieb sicherer zu machen. Zudem seien Ehrenamtliche im Einsatz. „Binnen weniger Stunden hatten wir auf eine Anfrage über unseren Schulmessenger sieben Mütter und eine Großmutter gefunden, die künftig bei der Auswertung der Tests mithelfen“, freute sich der Schulleiter.

Offizieller Start des Testzentrums wird am Montag, 8. März, sein, wenn die ersten Klassenstufen wieder den Präsenzunterricht im Wechselmodell aufnehmen. An zwei Tagen in der Woche können sich Schüler und Lehrer dann kostenlos testen lassen. Rund 220 Personen hätten schon vorab ihr Interesse an regelmäßigen Tests bekundet, so Müller. Die Organisatoren sind zuversichtlich, dass die regelmäßigen Tests ein wichtiger Baustein auf dem Weg zum Wiedereinstieg in den Regelschulbetrieb darstellen.