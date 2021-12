Auf Grund der Maßnahmen gegen das Coronavirus verzeichnet die saarländische Landesregierung einen steigenden Bedarf an Schnelltests. Um der Nachfrage gerecht zu werden, verlängert das Gesundheitsministerium die Öffnungszeiten der landeseigenen Testzentren.

In der vergangenen Woche wurden laut Landesregierung im Saarland mehr als 380.000 Testungen durchgeführt. 150.486 Testungen davon seien in kommunalen und privaten Testzentren sowie in den sieben Testzentren der Landesregierung gemacht worden. In den 61 Apotheken erfolgten 13.956 Testungen.

Um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden, weite das Ministerium die Öffnungszeiten in fünf der landeseigenen Testzentren aus. Die Testzentren in Ensdorf, Homburg, Neunkirchen, Losheim und St. Wendel öffnen drei Stunden länger als zuvor und stehen nun von 8 bis 22 Uhr zur Verfügung. Das deutsch-französische Testzentrum an der Goldenen Bremm habe bereits ab 6 Uhr geöffnet, teilt das Gesundheitsministerium mit.