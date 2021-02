Die Ursache für einen Brand am Samstag in Remmesweiler ist jetzt geklärt. Wie die Polizei mitteilt, sei das Feuer durch einen technischen Defekt an einem Elektrogerät ausgelöst worden. Wie berichtet, war es in Remmesweiler in der Straße „Auf der Hell“ zu dem Feuer gekommen. Dort stand das Badezimmer in Flammen. Zunächst war vermutet worden, dass eine unsachgemäß entsorgte Zigarettenkippe die Brandursache gewesen sein könnte. Nach den Ermittlungen der Polizei erwies sich dies jedoch als Trugschluss.

Auch die Ursache für den Brand im Stadtteil Leitersweiler in der Nacht auf Samstag war ein technischer Defekt. Dort hatte ein Gefrierschrank Feuer gefangen.