Die Talstraße, die durch Homburgs Innenstadt vorbei an den Läden und neben dem Christian-Weber-Platz verläuft, wird ab Donnerstag bis zum Sonntag zu verschiedenen Uhrzeiten gesperrt. Der Kreisel folgt ab Montag.

Diesen Donnerstag, 15. August, ist die Talstraße zwischen 10 und 15 Uhr für den Verkehr dicht, und am Freitag, 16. August, von 18 bis 22.30 Uhr. Am Samstag, 17. August, wird die Talstraße ebenfalls ab 18 Uhr bis einschließlich Sonntag, 18. August, gesperrt. Am Sonntag werde die Straße ab 22.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben, teilt die Homburger Pressestelle mit. Grund für die Sperrungen ist das Klassik-Open-Air am Samstag und das Rock-Open-Air am Sonntag (beides auf dem Christian-Weber-Platz).

Der Kreisel der Talstraße, wo sich auch die Tourist-Info befindet, wird von der B423 kommend ab dem kommenden Montag, 19. August bis voraussichtlich Freitag, 23. August, gesperrt. Grund seien Bauarbeiten innerhalb des Kreisels. Der Kreisel selbst ist ab der Einmündung Talstraße aus Richtung B 423 kommend bis zur Einfahrt Zweibrücker Tor gesperrt. Von der Talstraße und dem Zweibrücker Tor kommend kann der Kreisel befahren werden. Eine Umleitung wird ausgeschildert, so die Pressestelle.